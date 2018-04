Bolsa fecha em baixa de 0,45% e dólar recua para R$ 2,0480 A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em baixa de 0,45% nesta segunda-feira, dia 2, com 45.597 pontos. Operou entre a máxima de 45.805 pontos (estável) e a mínima de 45.225 pontos (-1,27%). Com esse resultado, a bolsa iniciou o mês de abril no vermelho, depois de ter acumulado alta de 4,36% em março. Em 2007, passou a acumular alta de 2,53%. Os papéis mais afetados foram aqueles do setor aéreo, que subiram bastante na semana passada depois do anúncio de compra da Nova Varig pela Gol. As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da TAM caíram 3,84% nesta segunda e lideraram o ranking da maiores quedas do Ibovespa. Gol PN ficou em quarto nessa lista, com baixa de 3,18%. O dólar abriu o mês em queda e abaixo de R$ 2,05. Em relação aos últimos negócios de sexta-feira, a queda foi de 0,63%, com fechamento em R$ 2,0480. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,0540 e a mínima de R$ 2,0450. Em Nova York, o Dow Jones - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas em Nova York - subiu 0,23%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e internet - registrou ligeira alta de 0,03%. Os principais índices de ações de Wall Street operaram com oscilação nesta segunda, ainda refletindo as incertezas sobre os rumos da economia dos EUA. Na manhã desta segunda-feira, o Instituto para Gestão de Oferta (ISM, na sigla em inglês) divulgou o indicador ISM de atividade industrial em março, que caiu para 50,9 ante 52,3 registrados em fevereiro. A expectativa dos analistas era de que o índice ficasse em 51,5. "Os EUA continuam preocupando. O medo lá é de que a inflação aumente e a economia diminua o ritmo de crescimento", afirmou um operador.