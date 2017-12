Bolsa fecha em baixa de 0,51% e dólar tem leve alta A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em baixa de 0,51%, em 30.678 pontos, com volume de R$ 1,8 bilhão. A Bolsa chegou a registrar queda maior durante o dia, mas a melhora do cenário externo, embora tênue, fez com que a bolsa reduzisse o ritmo da realização de lucros (investidores vendendo ações para receber o ganho obtido nos últimos dias) que vinha apresentando desde a manhã. O fluxo de investidores estrangeiros foi equilibrado. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,2760, em leve alta de 0,04%. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos de juros pós-fixados (DI) com vencimento em janeiro de 2007 encerraram o dia em 17,64% ao ano, contra 17,60% ao ano ontem.