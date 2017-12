Bolsa fecha em baixa de 0,86% e dólar sobe A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em baixa de 0,86%, em 30.875 pontos. O volume financeiro foi de R$ 1,80 bilhão. As maiores baixas foram das ações do Banco do Brasil (-4,42%), Embratel (-4,40%), Telesp PN (-3,84%) e Usiminas PNA (-3,75%). Na lista das maiores altas estiveram Eletrobrás (+4,12%), Cesp PN (+3,78%), Eletrobrás PNB (+3,42%) e Net PN (+3,29%). O dólar comercial encerrou em alta de 0,36% a R$ 2,2590. No mercado de juros, os contratos com taxas pós-fixadas (DI), com vencimento em janeiro de 2007 terminaram o dia com taxa de 17,69%, ante 17,64% ontem.