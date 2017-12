Bolsa fecha em baixa de 2,26% e juros futuros sobem O mercado financeiro viveu hoje um dia de ajustes. A onda de otimismo verificada nos últimos dias cedeu lugar para uma reavaliação por parte dos investidores que, em grande parte, decidiram pela realização de lucros. Isso significa venda de ativos que acumularam bom desempenho nos últimos dias para obtenção do ganho. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - fechou em baixa de 2,26%, depois de ter atingido a mínima de uma queda de 4,43%. O volume financeiro somou R$ 1,578 bilhão. Às 18h00, o C-bond - principal título da dívida brasileira negociado no exterior ? recuava 0,43%, para 100,375 centavos de dólar. O risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do País ? registrava alta de 10 pontos, para 436 pontos-base. No mercado de juros, as taxas subiram. Os contratos com taxas pós-fixadas (DI), negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e vencimento em janeiro de 2005, encerraram o dia com taxa de 15,170% ao ano, frente a 15,040% ao ano registrados ontem. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8180 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,39% em relação aos últimos negócios de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8150 e oscilou da máxima de R$ 2,8260 à mínima de R$ 2,8060. Com o resultado de hoje, o dólar registra baixa de 2,93% em janeiro e acumula queda de 13,56% nos últimos doze meses.