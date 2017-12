Bolsa fecha em novo recorde: 24 mil pontos A bolsa de São Paulo voltou a subir com força nesta segunda-feira, apostando que os juros continuarão caindo, apesar da manutenção da Selic na semana passada. O Ibovespa subiu 3,74%, para novo recorde de 24.349 pontos, e o volume financeiro somou R$ 1,280 bilhão. No mercado de câmbio, o Banco Central comprou dólares e sustentou as cotações da moeda. O dólar encerrou os negócios em alta de 0,14%, cotado na máxima do dia a R$ 2,845. No mercado monetário, os contratos futuros apostam numa queda dos juros a partir de março. Os contratos de abril/2005 fecharam em 15,08%, abaixo dos 15,18% da última quarta-feira, quando o BC decidiu manter os juros.