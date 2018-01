Bolsa fecha em queda de 0,21% e juros futuros sobem pouco O dia foi de recorde histórico na Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? chegou ao patamar de 19.115 pontos. Durante o dia, apesar das boas notícias no mercado interno ? bom desempenho dos bancos, dados da arrecadação, aquecimento no comércio varejista de São Paulo ?, a Bolsa fechou em 18.754 pontos, com queda de 0,21%. O volume financeiro somou R$ 1,093 bilhão. O Ibovespa acumula alta de 4,29% em novembro e de 66,44% no ano. Veja mais informações sobre o mercado financeiro no Brasil no link abaixo. No mercado de juros futuros, as taxas subiram um pouco. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contrato com taxas pós-fixadas e vencimento em julho encerraram o dia com taxa de 17,32% ao ano, frente a 17,28% ao ano registrados ontem. O contrato com vencimento em abril fechou com taxa de 17,44% ao ano, ante 17,40% ao ano apurados ontem. O dólar comercial fechou em alta de 1,31% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 2,9400 na ponta de venda das operações. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,9400 e oscilou da máxima de R$ 2,9420 à mínima de R$ 2,9050. Com o resultado de hoje, o dólar registra alta de 2,58% em novembro e acumula queda de 16,95% no ano.