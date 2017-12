Bolsa fecha em queda de 0,56% A bolsa de São Paulo iniciou a segunda semana do mês em baixa, afetada pelo fraco desempenho das bolsas internacionais e a expectativa com a divulgação dos índices de inflação favoreceram um movimento moderado de realização de lucros. O Ibovespa recuou hoje 0,56%, para 13,845 pontos, com volume negociado de R$ 519 milhões. No ano, a Bovespa registra uma alta de 22,8%. Os investidores aproveitaram a alta de 3,7% acumulada na semana passada para embolsar um pouco de lucro enquanto aguardam a divulgação dos dados de inflação que vão definir as apostas para a reunião do Copom, dias 17 e 18. Desde a semana passada, o mercado acionário está esperançoso de que o BC corte a taxa básica de juro este mês.