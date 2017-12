Bolsa fecha em queda de 0,92% e baixo volume negociado A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em baixa de 0,92%, com giro financeiro enfraquecido, de R$ 681 milhões. Em Nova Iorque, os balanços de companhias do setor de tecnologia decepcionaram os investidores. O índice Dow Jones ? que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque ? caiu 0,71% e a Nasdaq ? bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet ? recuou 1,94%. No mercado de juros futuros, os contratos com taxas pós-fixadas (DIs) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) com vencimento em novembro encerram o dia no patamar de 19,04% ao ano, frente a 19,01% ao ano negociados ontem. O contrato com vencimento em julho fechou com 17,61% ao ano, ante 17,49% ao ano apurado ontem. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8690 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,67% em relação às últimas operações de ontem. O C-Bond, principal título da dívida brasileira negociado no exterior, fechou hoje em 93,188 centavos por dólar, com uma leve queda, de 0,07%.