Bolsa fecha em queda de 1,23% e juros continuam em queda Os investidores em ações realizaram parte dos lucros ? venda de ações com o objetivo de receber o ganho obtido nos últimos dias ? nesta terça-feira, e já não era sem tempo. Nos últimos três pregões, o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - acumulou alta de 3,93%. Hoje, o principal índice teórico paulista fechou em queda de 1,23%. O volume financeiro somou R$ 1,798 bilhão. O clima ainda era de otimismo, em função do sucesso das captações de empresas e por parte do Banco Central (BC). Porém, além do movimento de realização de lucros, o mercado de ações no Brasil acompanhou o desempenho das bolsas em Nova York. Às 18h20, o Dow Jones ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? caía 0,69% e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet ? cedia 1,05%. As taxas de juros projetadas no mercado de futuros fecharam a terça-feira em queda, mas com um tom menos eufórico do que o que se viu na parte da manhã. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos com taxas pós-fixadas (DI) e vencimento em janeiro de 2005 pagavam juros de 15,040% ao ano, frente a 15,100% ao ano negociados ontem. No mercado cambial, o Banco Central fez três leilões de compra pela manhã, o que pressionou para cima as cotações do dólar que estavam em trajetória de queda iniciada quarta-feira passada. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8070 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,61% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,7800 e oscilou da máxima de R$ 2,8150 à mínima de R$ 2,7760. Com o resultado de hoje, o dólar registra baixa de 3,31% em janeiro e acumula queda de 15,20% nos últimos doze meses.