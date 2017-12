Bolsa fecha em queda de 1,26% e juros futuros recuam A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou hoje em queda de 1,26%, na mínima pontuação do dia (20.709 pontos). O volume financeiro foi de R$ 2,397 bilhões, elevado pelo vencimento de opções sobre ações ? operação do mercado futuro que dá ao investidor o direito de comprar ou vender ações a um preço determinado previamente. No mercado de juros futuros, as taxas continuam em queda, acompanhando a expectativa dos investidores por uma redução da Selic, a taxa básica de juros da economia, na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que será encerrada na quarta-feira. Pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central mostra que a maioria dos consultados espera que a Selic caia de 17,5% para 16,5%. Os contratos de juros pós-fixados (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com vencimento em janeiro, foram os mais negociados nesta segunda-feira e fecharam projetando juros de 16,39% ante 16,45% ao ano na sexta-feira passada. O DI julho, o segundo mais negociado, registrou taxa de 15,59% ante 15,57% ao ano. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,9210 na ponta de venda das operações, em queda de 0,58% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,9390 e oscilou da máxima de R$ 2,9400 à mínima de R$ 2,9200. Com o resultado de hoje, o dólar registra baixa de 0,88% em dezembro e acumula baixa de 17,49% no ano.