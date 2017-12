Bolsa fecha em queda de 1,87% e dólar recua 0,11% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,87%, na mínima pontuação do dia (22.961 pontos) e o volume financeiro somou R$ 1,339 bilhão. A Bovespa foi o único segmento do mercado a persistir num tom bem mais cauteloso. No mercado cambial, as cotações do dólar recuaram, mesmo com três intervenções do Banco Central para a compra de moeda norte-americana. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8150 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,11% em relação às últimas operações de ontem. No mercado de juros futuros, as taxas registraram apenas um ligeiro ajuste das taxas. Os contratos com vencimento em janeiro de 2005 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagavam taxa de 15,190% ao ano, frente a 15,170% ao ano ontem. O risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país - recuava 8 pontos, para 427 pontos-base às 18 horas. O C-Bond, principal título da dívida brasileira negociado no exterior, estava cotado a 100,625 centavos por dólar às 18h33.