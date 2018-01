Bolsa fecha em queda de 4,15%, no nível mais baixo desde fevereiro O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - fechou hoje em queda forte de 4,15%, cotado a 24.984 pontos. Trata-se do menor nível em pontos desde 3 de fevereiro deste ano, quando o indicador fechou valendo 24.873 pontos. Este comportamento da Bolsa reflete o medo dos investidores em relação a um possível desaquecimento global. Quando compram ações, os investidores projetam ganhos com base na perspectiva de lucratividade de uma companhia. Se há a possibilidade de desaquecimento econômico mundial, a tendência é de que o lucro de empresas do mundo todo fique menor. A edição de hoje do The Wall Street Journal destaca que a alta do petróleo está reduzindo o fôlego da economia norte-americana e poderá prejudicar as perspectivas de crescimento econômico mundial. Um relatório do governo dos Estados Unidos sobre as fracas vendas no varejo em março embasaram ainda mais esta perspectiva. Para o Brasil, esta é uma péssima notícia, já que os EUA são o país que mais compra exportações brasileiras. Boatos O mercado acionário também foi influenciado por boatos sobre o mercado corporativo dos Estados Unidos. O temor sobre o risco de crédito de grandes empresas norte-americanas, especialmente dos setores de siderurgia e automobilístico, provocou um movimento de redução de posições em ativos de países emergentes. O fato é que, ao perceber um aumento do risco no mercado em geral, já que um problema financeiro com empresas nos Estados Unidos influencia todo o mercado, o investidor tende a reduzir a alocação em recursos considerados de maior risco, como as ações em países emergentes. Nos Estados Unidos, as bolsas também fecharam em baixa. O índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas em Nova York - fechou em 10.278,75 pontos, com baixa de 1,20%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - encerrou o dia em 1.946,71 pontos, em baixa de 1,40%.