Bolsa fecha em queda e dólar sobe à espera do Copom Termina amanhã a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que reavalia a taxa básica de juros (Selic), atualmente em 22% ao ano. A expectativa da maioria dos analista é de um corte de 2 pontos porcentuais. Os mercados já incorporam esta perspectiva e aguardam o resultado da reunião. No mercado de juros futuros, os contratos com vencimento em abril negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam taxa 18,42% ao ano, frente a 18,21% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em baixa de 0,44%, mas acumula alta de 7,22% no ano. O dólar comercial encerrou o dia no patamar mais alto desta terça-feira, cotado a R$ 2,9130 na ponta de venda dos negócios. Em relação às últimas operações de ontem, a alta é de 1,15%. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 2,22% no mês.