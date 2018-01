Bolsa fecha em queda e risco Brasil tem novo recorde A estabilidade da inflação ao consumidor nos Estados Unidos em novembro e o crescimento das vendas no varejo em outubro no Brasil acima do previsto surpreenderam positivamente os mercados nesta sexta-feira. Em Nova York, as bolsas oscilaram em alta. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) chegou a bater seu recorde de alta durante o dia (44.263 pontos), mas cedeu devido à queda das ações da Telemar, decorrente da decisão dos acionistas de rejeitar a reestruturação da empresa. No final do dia, a Bolsa fechou em queda de 0,36%. O risco Brasil chegou a atingir 200 pontos pela primeira vez e, no encerramento dos negócios aqui no País, exibia nova mínima histórica de 201 pontos. Em Nova York, o Índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - avançou 0,23% e a Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet -, 0,14%. O dólar fechou em leve queda de 0,05%, cotado por R$ 2,1470. Houve um fluxo cambial considerável nas duas pontas - importação e exportação - e, no balanço final, o saldo ficou ligeiramente positivo.