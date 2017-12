Bolsa fecha na máxima e dólar recua 0,34% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou no patamar mais alto do dia. O índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa, o Ibovespa, chegou a 26.313,5 pontos e encerrou o dia em alta de 2,26%. No acumulado do mês de fevereiro, a Bolsa acumula alta de 8,06%. O dólar comercial terminou esta quarta-feira vendido a R$ 2,6050, em queda de 0,34% em relação às últimas operações de sexta-feira.