Bolsa fecha na mínima do dia, em baixa de 0,93% Os investidores aproveitaram a virada do mês para fazer um ajuste técnico nos preços das ações, depois de dois dias seguidos de alta expressiva, impulsionados pela safra de boas notícias. A bolsa paulista chegou a subir pela manhã, mas encerrou o pregão na mínima do dia, em menos 0,93%, em 12,556 pontos, com volume negociado de 759 milhões. A bolsa encerra abril com valorização de 11,38%. Nas bolsas norte-americanas o dia também foi de queda. o Dow Jones terminou em baixa de 0,27% e a Nasdaq, recuou 0,48%. Já a bolsa de Buenos Aires avançou 2,16% e o mercado acionário do México valorizou 0,15%.