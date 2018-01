Bolsa fecha no nível mais alto desde 10 de maio A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) superou hoje os 41 mil pontos e encerrou em alta pelo quarto pregão consecutivo. Com 41.205 pontos, a Bolsa subiu 1,90%. Trata-se do patamar mais alto desde 10 de maio, quando a Bolsa fechou em 41.751 pontos. Às 17h35, chegou ao patamar máximo do dia, em 41.255 pontos, alta de 2,10%. O dólar comercial encerrou a segunda-feira cotado a R$ 2,1370, em queda de 0,14%. No mercado de juros, as taxas subiram um pouco. O contrato de taxa pós-fixada (DI), com vencimento em janeiro de 2008, encerrou em 12,92%, ante 12,90% ao ano registrado na sexta-feira. O bom comportamento da Bovespa está mais associado à conjuntura interna do que à movimentação do mercado norte-americano, embora este esteja também num dia positivo. O índice Dow Jones, que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York, opera em alta de 0,87% às 17h47. A Nasdaq, bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet, registra em alta de 1,52%. O que move a Bolsa paulista é um conjunto de fatores, sendo os principais as perspectivas animadoras dos investidores com o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o fluxo financeiro expressivo - outubro fechou com R$ 1,425 bilhão de entrada líquida de investimento estrangeiro - resultados corporativos favoráveis e a expectativa de desaceleração suave da economia norte-americana. Foram bem recebidos pelo mercado os balanços de Bradesco, TIM e a entrada da Vale no controle da Usiminas.