Bolsa fecha no patamar mais alto desde sua criação A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,23%, com giro financeiro de R$ 1,063 bilhão. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? chegou a atingir 19.051 pontos, mas não se sustentou, fechando em 18.985 pontos. Trata-se da maior pontuação de fechamento desde a sua criação, em 02 de janeiro de 1968, segundo informou a Assessoria da Bolsa. Anteriormente, o mais alto nível do Ibovespa registrado em um encerramento de sessão era de 18.951, que fora alcançado em 27 de março de 2000. O maior pico em pontos atingido pelo índice durante o pregão permaneceu nos 19.115, nível que foi alcançado na manhã de ontem, quinta-feira. No mercado de juros futuros, as taxas recuaram um pouco. Os contratos com juros pós-fixados (DIs), negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com vencimento em janeiro de 2004, fecharam com taxa de 17,850% ao ano, frente a 17,920% ao ano registrados ontem. O dólar comercial encerrou o dia no patamar de R$ 2,9500 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,34% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,9460 e oscilou da máxima de R$ 2,9520 à mínima de R$ 2,9330. Com este resultado, o dólar registra alta de 2,93% em novembro e acumula queda de 16,67% no ano. Copom na próxima semana Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) reúne-se para reavaliar a Selic, a taxa básica de juros da economia, que está em 19% ao ano. Há receio de que o avanço muito acentuado e rápido do dólar possa comprometer a intensidade da queda esperada para a taxa Selic, já que a alta da moeda norte-americana tende a pressionar para cima os índices de inflação. O Comitê define a taxa de juros com base no cumprimento da meta de inflação. O gerente de câmbio da Novação Corretora, José Roberto Carreira, disse à editora Silvana Rocha que o dólar no patamar atual já precifica um corte de 1 ponto porcentual da Selic.