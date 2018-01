Bolsa fecha o mês com a maior valorização A bolsa paulista encerrou setembro na liderança da lista das aplicações financeiras. Apesar da queda de 0,61% desta terça-feira, o Ibovespa terminou o mês com valorização de 5,5%. Já o dólar fechou o dia em queda de 1,20%, cotado a R$ 2,893. No acumulado do mês, a moeda norte-americana caiu 2,89%. O ouro teve alta de 2,4%, o que garantiu uma valorização de 2,54% em setembro. Nos EUA, uma tripla queda - do dólar, da atividade industrial em Chicago e da confiança do consumidor - fez a bolsa de Nova York perder hoje 1,12% e a Nasdaq cair 2,06%. Em setembro a principal bolsa norte-americana registrou uma queda de 1,49%, e a Nasdaq, -1,30%.