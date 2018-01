Bolsa filipina cai 1,18% O mercado filipino fechou hoje em baixa de 1,18%. Os investidores decidiram se desfazer de seus papéis em antecipação à apresentação que o secretário de Estados dos EUA, Colin Powell, fará hoje ao Conselho de Segurança da ONU. Powell promete mostrar provas de que o Iraque mantém armas de destruição em massa e, portando, viola da resoluções da ONU. Em Seul, o índice Kospi caiu 0,51%, refletindo os temores mundiais sobre a guerra no Iraque e o desempenho ruim ontem em Wall Street (Dow Jones: -1,19%; Nasdaq: -1,33%). Já o Nikkei 225 da bolsa de Tóquio subiu 0,77% com a expectativa da criação de políticas de suporte ao mercado. As ações que mais subiram foram as da KDDI Corp., depois que a empresa de telefone elevou sua perspectiva de lucros. A bolsa taiuanesa continua fechada com os festejos do Ano Novo Chinês. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,70%; Indonésia: -0,67%; Malásia: -0,12%; Tailândia: -0,05% e Cingapura: -0,39%.