Bolsa filipina fecha em alta com recuperação técnica O pregão da bolsa filipina fechou hoje em alta de 1,36%, resultado de recuperação técnica, depois de seis quedas seguidas. A procura por barganhas de algumas blue chips dominou a sessão. O mercado sul-coreano caiu 1,21%, liderado pelos papéis do Kookmin Bank, cujos índices de inadimplência aumentaram de 2% para 3% entre janeiro e fevereiro. A bolsa abriu em alta, mas o conflito EUA-Iraque prejudicou o humor dos investidores. O Nikkei 225 fechou praticamente estável, em alta de 0,04%. O índice de desemprego em janeiro, divulgado nesta manhã, voltou a atingri o recorde de 5,5%. Já os dados sobre consumo voltaram a revelar queda no primeiro mês do ano. Não houve negociações hoje em Taiwan pois é feriado nacional no país. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: estável; Indonésia: -0,51%; Malásia: -0,41%; Tailândia: +0,24% e Cingapura: +0,66%.