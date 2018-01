Bolsa filipina fecha em alta de 0,57% O mercado filipino encerrou misto nesta terça-feira com valorização de 0,57%. A alta foi puxada pela procura de blue chips em meio às hesitações sobre a guerra no Iraque. Taiwan registrou queda de 0,54% (4.618,98 pontos) em razão da realização de lucros, que superou os ganhos obtidos no inícios dos negócios. Em Seul, o índice Kospi caiu 0,22%, depois que a agência de classificação de risco Moody?s rebaixou as perspectiva da dívida soberana do país de ?positiva? para negativa. A bolsa japonesa não operou hoje por ser feriado nacional no país. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,50%; Indonésia: -0,62%; Malásia: +0,03%; Tailândia: +0,61% e Cingapura: +0,93%.