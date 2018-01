Bolsa filipina fecha em alta de 1,19% O mercado filipino abriu em queda hoje, mas reverteu a tendência e encerrou o dia em +1,19%. Segundo analistas, as boas notícias nos fronts político e econômico estimularam os investidores, que deram preferência aos papéis de empresas com bom histórico de lucros. O índice Kospi subiu 0,82%, com a procura por ações de exportadoras (que sofreram queda nos últimos dias) e as compras de investidores estrangeiros, estimuladas pela alta de ontem em Wall Street (Dow Jones: +0,43%; Nasdaq: +1,45%). A perspectiva de melhora do setor de tecnologia impulsionou a bolsa taiuanesa nesta quarta-feira, o que resultou em alta de 0,67%. A procura por barganhas determinou a alta de 0,26% do Nikkei 225, índice do mercado japonês. Às 4h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,87%; Indonésia: +1,85%; Malásia: -0,04%; Tailândia: +1,01% e Cingapura: +1,91%.