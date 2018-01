Bolsa filipina fecha em alta de 1,5% O mercado filipino registrou hoje seu segundo pregão consecutivo em alta em razão da procura por barganhas. A bolsa de Manila subiu 1,35%, mas traders afirmam que a instabilidade política do país prejudica a confiança dos investidores. A procura por papéis dos setores de tecnologia e financeiro garantiu a alta do mercado taiuanês nesta terça-feira. A bolsa avançou 0,42%, encerrando o dia aos 5.715,95 pontos, seu melhor desempenho desde 30 de maio de 2002. O índice Kospi, do mercado bolsa sul-coreano, registrou alta de 0,42%. O Nikkei 225, de Tóquio, avançou 0,19%, liderado por papéis de tecnologia e bancários. As negociações em Hong Kong foram suspensas por causa de um furacão que atinge a região. A bolsa encerrou a primeira metade do pregão em alta de 0,34%. Às 4h40 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Indonésia: +0,40%; Malásia: -0,31%; Tailândia: +0,20% e Cingapura: -0,40%.