Bolsa filipina fecha em alta de 1,57% A perspectiva de que a guerra no Iraque esteja chegando ao fim animou os investidores de alguns mercados do sudeste asiático, como Filipinas e Coréia do Sul. Em Manila, a bolsa avançou 1,57%, o quarto pregão consecutivo de alta, liderada por papéis da Digital Telecommunications Philipines Inc. Em Seul, o índice Kospi fechou misto, em alta de 0,24%. Já as bolsas japonesa e taiuanesa registraram baixa. Os investidores desses mercados estão incertos sobre a recuperação da economia americana e atentos aos números das empresas da maior economia do mundo, pois temem que eles sejam negativos. O Nikkei 225 caiu 1,44%, com grande venda de blue chips. Em Taiwan, a baixa foi de 0,51% em razão de realização de lucros. Às 5h15 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,65%; Indonésia: +0,15%; Malásia: +0,03%; Tailândia: +0,42% e Cingapura: -1,67%.