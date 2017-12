Bolsa filipina fecha em alta de 1,75% O mercado filipino fechou hoje em alta de 1,75%, aos 1.088,83 pontos, o melhor desempenho em seis semanas. As expectativas de relaxamento da política monetária e o fato de as ações da bolsa estarem subvalorizadas garantiram o resultado. Em Tóquio, o Nikkei 225 subiu 0,20%, mas a realização de lucros limitou os ganhos com blue chips de tecnologia no período da tarde. Já a bolsa sul-coreana encerrou o dia em baixa de 1,81%, com correção técnica depois da alta de 2,41% ontem. Taiwan registrou sua primeira queda em cinco pregões em razão de realização de lucros. Às 5h (horário de Brasília), os demais mercados do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,40%; Indonésia: -0,76%; Malásia: +0,35%; Tailândia: +0,18% e Cingapura: +0,80%.