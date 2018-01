Bolsa filipina fecha em alta de 1,95% A bolsa filipina encerrou hoje em alta de 1,95%, estimulada pela boa performance de Wall Street (Dow Jones: +1,25%; Nasdaq: +2,25%) e pela decisão do Federal Reserve (o BC norte-americano) de manter sua taxa básica de juros inalterada. O Nikkei 225, do mercado japonês, teve seu melhor resultado em 15 meses, fechando em alta de 0,95%, aos 10.999,11 pontos. Taiwan encerrou o dia com valorização de 0,84% liderada pelos papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. e da Asia Optical. O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, registrou alta de 0,39%. Às 4h40h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,79%; Indonésia: +0,66%; Malásia: +0,67%; Tailândia: +0,44% e Cingapura: +0,82%.