Bolsa filipina inicia a semana em queda Depois da grande alta da semana passada, os investidores do mercado filipino decidiram realizar lucros. O principal índice da bolsa caiu 1,82%, liderado pelas blue chips Ayala Corp., Globe Telecom e Philippine Long Distance Telephone Co. Taiwan, que na sexta-feira registrou seu melhor desempenho nos últimos 20 meses, fechou em queda de 0,12% em razão de preocupações políticas e da proximidade do Ano Novo Chinês. Em Seul, a procura por papéis do setor bancário fez com que o índice Kospi avançasse 0,65%. Não houve pregão em Tóquio em razão do feriado nacional. Às 5h5 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,04%; Indonésia: -1,14%; Malásia: -0,31%; Tailândia: +0,67% e Cingapura: -0,56%.