Bolsa filipina recua 0,66% O mercado filipino encerrou o dia hoje em queda de 0,66%, com correção técnica, depois das recentes altas. O Nikkei 225, de Tóquio, caiu 0,61%, em razão da realização de lucros, principalmente de papéis do setor bancário, de alta tecnologia e de empresas exportadoras. O índice Kospi, da bolsa sul-corena, recuou 0,30%. A realização de lucros e a valorização do won (moeda local) em relação ao dólar foram responsáveis pelo resultado. Taiwan registrou baixa de 0,24%, pois as perdas no setor financeiro superaram os ganhos com papéis de tecnologia. Às 4h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,83%; Indonésia: -0,23%; Malásia: -0,25%; Tailândia: +0,95% e Cingapura: +0,85%.