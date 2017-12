Bolsa filipina registra alta de 1,26% O mercado filipino encerrou o dia misto, mas o principal índice da bolsa de Manila registrou seu melhor resultado em 18 meses (+1,26%, aos 1.386,09 pontos). A bolsa sul-coreana subiu 0,44%, com compras realizadas por investidores estrangeiros. Já o Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, caiu 1,17% com realização de lucros. Taiwan registrou baixa de 0,27%, liderada pelos papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing. Às 4h35 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,70%; Indonésia: -0,54%; Malásia: +0,85%; Tailândia: -0,39 e Cingapura: +0,62%.