Bolsa filipina registra terceira alta consecutiva O mercado filipino fechou hoje em alta de 1,92%, incentivado pelos resultados em Wall Street (Dow Jones: +1,14%; Nasdaq: +1,71%) e pela procura por ADRs da Philippine Long Distance Telephone Co. em Nova York. Os ganhos da bolsa japonesa foram limitados por realização de lucros. Mesmo assim, o Nikkei 225 subiu 0,24%, liderado pelos papéis do Mizuho Financial Group Inc. O movimento de realização de lucros no final do pregão fez com que o mercado taiuanês encerrasse o dia em queda de 0,75%. Já o índice Kospi, da bolsa sul-coreana, fechou praticamente estável, em queda de 0,02%. Às 4h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,98%; Indonésia: +0,86%; Malásia: -0,15%; Tailândia: estável e Cingapura: +0,30%.