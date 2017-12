Bolsa filipina sobe 1,20% O mercado filipino encerrou o pregão de hoje com alta de 1,20%, liderado pelos papéis da Philippine Long Distance Telephone Co., com as fortes compras de fundos estrangeiros. O índice Kospi subiu 0,81%, estimulado pela alta em Wall Street (Dow Jones: 0,27; Nasdaq: 0,22%) e por um forte programa de compras realizado por instituições locais. Taiwan avançou 0,20%, com compras inspiradas pelos bons resultados do terceiro trimestre, que ofuscou o movimento de realização de lucros. Já a bolsa japonesa sofreu retração de 0,41%, em razão da realização de lucros depois de quatro sessões consecutivas em alta. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,40%; Indonésia: -0,26%; Malásia: -0,27%; Tailândia: +0,84% e Cingapura: -0,93%.