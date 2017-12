Bolsa filipina sobe 1,54% O mercado filipino fechou hoje em alta de 1,54%, com caça de barganhas, principalmente blue chips. O pregão abriu em baixa, influenciado pelo mau desempenho das bolsas americanas (Dow Jones: -1,22%; Nasdaq: -1,89%), mas recuperou-se com a informação de que o embaixador do Iraque na ONU, Mohamed al-Douri, admitiu que a guerra havia acabado. Seul também avançou (+1,45%) impulsionado por programa de compras no mercado futuro, mas o índice Kospi já havia começado o dia em alta, com a forte procura por ações da Samsung Electronics. Taiwan teve leve alta de 0,09%. Os investidores compraram papéis da velha economia na expectativa de lucros no primeiro trimestre, mas venderam ações de empresas de tecnologia. O Nikkei 225 caiu 0,96%, liderado por empresas exportadoras. O mercado acredita que essas empresas cortarão suas estimativas de lucros para o primeiro trimestre. À 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,07%; Indonésia: -0,36%; Malásia: -0,55%; Tailândia: -0,14% e Cingapura: +0,59%.