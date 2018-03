Bolsa filipina sobe 1,78% A divulgação de dados econômicos favoráveis referentes ao primeiro trimestre estimulou o mercado filipino nesta quinta-feira. O principal índice da bolsa local encerrou o dia em alta de 1,78% depois que o governo informou que o PIB do país subiu 4,5% nos três primeiros meses do ano, puxado pelos setores industrial e de serviços. O Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, avançou 1,71% estimulado pela alta de 0,13% do Dow Jones e de 0,42% do Nasdaq ontem. Em Taiwan, o mercado subiu 1,53%, numa alta nos últimos minutos do pregão, seguindo as compras de investidores estrangeiros no mercado futuro. O índice Kospi registrou alta de 0,65%, com fortes compras realizadas por investidores estrangeiros. Às 5h10 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,18%; Indonésia: +0,71%; Malásia: +0,72%; Tailândia: +0,80% e Cingapura: +0,55%.