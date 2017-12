Bolsa filipina sobe 4,89% A forte entrada de fundos estrangeiros fez com que o mercado filipino fechasse hoje com alta de 4,89%, aos 1.264,51 pontos, o melhor resultado em um ano. Os papéis da ABS-CBN Broadcasting Corp.; Globe Telecom e Philippine Long Distance Telephone Co. lideraram as altas da bolsa. Em Seul, o índice Kospi avançou 2,56% (674,66 pontos), a maior alta em seis meses, estimulado pelo bom desempenho de Wall Street ontem (Dow Jones: +2,21%; Nasdaq: +2,46%). Tóquio também sofreu influência de Nova York e encerrou o dia em +2,19% (9.033 pontos). Ações de empresas de tecnologia e montadoras de automóveis lideraram os ganhos. O Nikkei 225 fechou acima dos 9 mil pontos pela primeira vez desde 4 de dezembro. Em Taiwan, o mercado teve alta de 1,65%, encerrando o dia aos 4.973,19 pontos, o melhor resultado em cinco meses. Papéis do setor financeiro lideraram os ganhos em razão da expectativa de revisão de leis sobre reestruturação financeira de fundos. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,57%; Indonésia: +0,54%; Malásia: +0,26%; Tailândia: +2,66% e Cingapura: +1,62%.