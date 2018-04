Bolsa: fundações têm oscilação de rendimentos Os investimentos em renda variável das fundações tiveram forte oscilação no primeiro trimestre. Alguns fundos de pensão ganharam 10,57% e outros amargaram perda de 4,36%, segundo revela um ranking de fundos de pensão elaborado pela Mercer Investment Consulting. A pesquisa, exclusiva, abrange um universo de 73 fundações, com patrimônio médio de R$ 77 milhões, cujas carteiras são administradas por 21 bancos. Para Lauro Araújo, responsável pelo trabalho, parte do comportamento é explicado pela variação dos indicadores de mercado utilizados como meta para os investimentos. O Índice Brasil (IBX), seguido por 70% dos clientes analisados pela Mercer, registrou valorização média de 6,88% nos três primeiros meses do ano, ao passo que o Índice da Bolsa paulista (Ibovespa) recuou em média 2,63% no mesmo intervalo. A análise por blocos mostra que 10% das carteiras ganharam entre 7% e 5%. Na última escala, 25% dos gestores de recursos registraram, na renda variável, perdas entre 4,36% e 0,85%. De acordo com Araújo, só dois administradores conseguiram, na média, superar o IBX: o BankBoston e o BBA. A disparidade de resultados, afirmou, também foi verificada nos investimentos em renda fixa, segmento no qual há praticamente um único referencial, o Certificado de Depósito Interbancário (CDI). No primeiro trimestre, as altas oscilaram entre 5,26% e 3,14%. Araújo não revelou nomes, mas afirmou que apenas cinco gestores não ganharam do CDI no período analisado. Ele ponderou que, pela metodologia da Mercer, todos os custos de CPMF, emolumentos e corretagem das operações são jogados nos resultados de renda fixa. "Sabemos que isso prejudica um pouco o rendimento dessa categoria, mas é uma forma de se medir a eficiência da administração", explicou. "Na renda variável, esse efeito desaparece, devido à volatilidade da carteira." Na consolidação dos resultados, incluindo renda fixa e variável, as carteiras das fundações tiveram ganho médio de 3,88% no trimestre. O pico foi de 5,73% e o menor rendimento, de 2,38%. Outra conclusão do acompanhamento foi de que houve pouca alteração na composição dos portfólios de investimento neste início de ano. A renda variável ficou, em média, com um peso de 16,50%, ante patamar de 16,75% no histórico de 12 meses. "Isso mostra que não há grandes apostas em Bolsa para os próximos meses."