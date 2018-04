''Bolsa-geladeira'' fica para o 2.º semestre O "bolsa-geladeira", programa do governo federal para substituir 10 milhões de eletrodomésticos velhos em dez anos, começa a funcionar no segundo semestre do ano. A informação é do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. O objetivo é reduzir o consumo de energia e os danos ao meio ambiente. A troca será financiada pelo governo, que promete preços baixos. Ainda não estão definidos o volume total de recursos e o preço do produto, mas o governo já sabe qual será a fonte do dinheiro: o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Lobão admitiu inclusive a possibilidade de financiamento pelo BNDES.