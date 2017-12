Bolsa japonesa cai 3,16% A bolsa de Tóquio fechou hoje em queda de 3,16%, liderada por papéis de empresas exportadoras, em razão da falta de incentivos de compras e da queda dos principais índices de Wall Street (Dow Jones: -0,69%; Nasdaq: -1,57%), na sexta-feira. O mercado taiuanês também foi afetado pelo resultado em Nova York, que desencadeou um movimento de vendas em Taipé e fez com que o pregão encerrasse o dia com desvalorização de 0,90%. Em Seul, o índice Kospi caiu 0,58%, também refletindo a baixa do mercado americano. Já a bolsa fililipina registrou alta de 0,33%, motivada pelo bom desempenho doméstico e dos ganhos com blue chips. Às 5h15 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,00%; Indonésia: +0,57%; Malásia: -0,39%;Tailândia: +0,73% e Cingapura: -0,83%.