Bolsa japonesa fecha em alta de 1,37% O índice Nikkei 225 da bolsa de Tóquio encerrou hoje em alta de 1,37%, influenciada pelo bom desempenho de Wall Street (Dow Jones: +0,80%; Nasdaq: +1,55%) e por compras, aparentemente realizadas por fundos públicos. O mercado filipino avançou 0,48% em razão da demanda por blue chips tais como SM Prime e Ayala Land. Taiwan fechou com ligeira queda de 0,06%, com baixo volume financeiro. Segundo analistas, os investidores esperam a conclusão da guerra no Iraque para tomar suas decisões. Em Seul, o índice Kospi encerrou o dia estável (-0,03%), apesar dos ganhos na primeira metade do pregão, com as notícias no Oriente Médio e a nova ameaça da Coréia do Norte, que cortou seu único contato militar regular com a ONU. Às 5h30 (horário de Brasília), os demais mercados do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,02%; Indonésia: +0,93%; Malásia: +0,63%; Tailândia: +1,43% e Cingapura: +1,25%.