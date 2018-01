Bolsa japonesa fecha em alta de 1,75% A valorização de 1,75% do índice Nikkei 225 nesta terça-feira foi conseqüência do aumento do número de contratos no mercado futuro. Investidores estrangeiros adquiriram principalmente blue chips, mas papéis de valor mais baixo continuaram a escalada iniciada na semana passada. A bolsa filipina caiu 0,62%, em razão da realização de lucros. Na Coréia do Sul, o índice Kospi sofreu retração de 0,26%, com a falta de liderança dos mercados de Nova York (ontem foi feriado nos EUA) e os temores de uma guerra entre EUA e Iraque. O mercado taiuanês fechou em queda de 0,10%, apesar de ter operado em alta durante a maior parte do pregão. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,10%; Indonésia: -0,50%; Malásia: +1,29%; Tailândia: +0,91% e Cingapura: +0,78%.