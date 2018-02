Bolsa japonesa fecha em alta de 4,69% A bolsa de Tóquio encerrou o pregão de hoje em alta de 4,69% com a expectativa de aumento da demanda por chips do mercado norte-americano. A perspectiva de que o governo vá injetar capital nos bancos com problemas com créditos podres também estimulou o mercado. Na Coréia do Sul, o otimismo em relação à economia fez com que os intestidores institucionais fossem às compras e o índice Kospi fechasse em alta de 1,38%. Em Manila, mais uma vez a realização de lucros derrubou o índice local, que encerrou o dia em -0,67%. Taiwan seguiu a mesma tendência e fechou em queda de 0,63%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,16%; Indonésia: +0,70%; Malásia: -0,48%; Tailândia: -1,47% e Cingapura: +0,32%.