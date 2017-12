Bolsa japonesa regista alta de 0,66% O índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, fechou hoje em alta de 0,66%. A procura por papéis de empresas exportadoras garantiu o bom desempenho do mercado. Taiwan perdeu boa parte dos ganhos conquistados na primeira parte do pregão por causa da realização de lucros. Apesar disso, o principal índice da bolsa encerrou o dia em +0,52%. Em Seul, a bolsa fechou mista, em alta de 0,16%. Os papéis da LG Electronics Inc. subiram 5,6%. O mercado filipino teve queda de 0,91% depois de cinco pregões consecutivos em alta. Os investidores decidiram realizar lucros, principalmente de blue chips. Às 5h10 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,78%; Indonésia: -1,38%; Malásia: -0,49%; Tailândia: +0,08% e Cingapura: -0,34%.