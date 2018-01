Bolsa japonesa registra primeira alta em dez pregões A bolsa japonesa fechou hoje em alta de 0,71%, o primeiro resultado positivo em dez sessões. A valorização do Nikkei 225 foi reflexo do bom desempenho das bolsas norte-americanas (Dow Jones: + 2,30%; Nasdaq: +2,78%). Analista afirmam, porém, que Tóquio já não reflete os ganhos de Nova York como antes. O mercado sul-coreano encerrou em alta de 1,74%, recuperando-se da queda de 2,22% de ontem estimulado pelo resultado em Wall Street. Taiwan abriu em alta mas a proximidade do final do ano e as vendas relacionadas ao vencimento de contratos futuros fizeram com que o índice local fechasse em baixa de 0,80%. O pregão filipino também teve queda nesta terça-feira. O índice local fechou em -0,45%, puxado pela desvalorização de blue chips como SM Prime e Ayala Land. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,93%; Indonésia: +1,28%; Malásia: +1,15%; Tailândia: +0,54% e Cingapura: -1,07%.