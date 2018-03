Bolsa japonesa registra queda de 1,30% O mercado japonês fechou em baixa, depois de três pregões consecutivos com valorização. A cautela dos investidores é justificada pela expectativa do desempenho de Wall Street hoje, depois do fim de semana prolongado (as bolsas americanas não abriram ontem). O Nikkei 225 caiu 1,30%. Em Manila, o movimento de realização de lucros, principalmente blue chips do setor de telecomunicações, fez o principal índice da bolsa filipina cair 1,05%. O pregão sul-coreano também caiu (-0,54%) pelo mesmo motivo. As ações mais atingidas foram as da Samsung Electronics, SK Telekon e Posco. Em Taiwan, que acumulou alta de 5,90% nas últimas três sessões, o mercado suspeita que os fundamentos econômicos podem não justificar a recente recuperação do principal índice da bolsa, que hoje fechou em -0,32%. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,51%; Indonésia: -0,04%; Malásia: -0,50%; Tailândia: +0,17% e Cingapura: -0,67%.