Bolsa japonesa registra queda de 1,47% A queda nas vendas do varejo norte americano tiveram forte influência sobre o mercado japonês nesta quinta-feira. O Nikkei 225 caiu 1,47% com realização de lucros, principalmente de papéis de empresas exportadoras, como Sony Corp. Em Manila (Filipinas), a queda de 0,42% foi causada pelos fracos dados do desempenho agrícola no primeiro trimestre. Nem mesmo a boa performance da Philippine Long Distance Telephone Co. foi suficiente para superar o impacto da baixa produtividade no campo. Taiwan registrou baixa de 0,23%, depois de quadro pregões consecutivos em alta. O mercado foi influenciado pelas quedas em Wall Street (Dow Jones: - 0,36%; Nasdaq: -0,31%) e pelo fato de a epidemia de Sars no país não mostrar sinais de recuo. Já o índice Kospi, da bolsa sul-coreana subiu 1,54%, estimulada compras de investidores de varejo e estrangeiros no mercado futuro. Não houve pregão hoje na Indonésia, Malásia, Tailândia e Cingapura pois é feriado nacional nestes países. Às 5h10 (horário de Brasília), a bolsa de Hong Kong registrava alta de 0,21%.