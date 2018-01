Bolsa japonesa registra terceira alta consecutiva O mercado japonês fechou hoje com valorização de 0,81%, a terceira alta consecutiva do Nikkei 225. O desempenho foi resultado da alta do Produto Nacional Bruto no primeiro trimestre, que incentivou as compras em Tóquio. As maiores altas foram de papéis de empresas exportadoras, como Honda Motor Co. Manila também encerrou o pregão em alta (0,80%), com a decisão da presidente Gloria Macapagal Aroyo de suspender o estado de exceção no país. Taiwan subiu 0,78%, influenciada pelo desempenho de Wall Street (Dow Jones: +0,29%; Nasdaq: +1,06%). O índice Kospi, da bolsa de Seul, caiu 0,47%, com programa de vendas em antecipação ao vencimento dos contratos de opções na quinta-feira. Não houve negociações hoje na Tailândia em razão do feriado nacional. Às 4h50 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,26%; Indonésia: +0,25%; Malásia: -0,59%; Cingapura: +0,64%.