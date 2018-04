Bolsa japonesa segue Wall Street e fecha em alta O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio fechou hoje em alta de 0,54%, estimulado pelo desempenho dos principais índices americanos (Dow Jones: +1,08%; Nasdaq: +0,97%) e pela desvalorização da moeda local, o iene. Taiwan registrou valorização substancial no período da manhã, mas encerrou o dia em +0,25% em razão das vendas realizadas por investidores de varejo. A modesta alta foi garantida por investidores estrangeiros, que mantiveram as compras de papéis de tecnologia por causa da expectativa de melhora nas vendas dessas empresas, depois dos surpreendentes números relativos às exportações em julho. O mercado filipino teve seu quinto dia consecutivo de baixas. Além da divulgação do déficit fiscal ontem, cujos números superaram as piores expectativas, novos seqüestros, provavelmente realizados pelo grupo extremista islâmico Abu Sayyaf, influenciaram negativamente a bolsa em Manila. O índice local encerrou o dia em baixa de 1,02%. Em Seul, o índice Kospi fechou em baixa de 0,70% com a realização de lucros, principalmente de investidores de varejo. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,47%; Indonésia: +0,65%; Malásia: -0,24%; Tailândia: -0,13% e Cingapura: +0,08%.