Bolsa japonesa sobe 1,06% O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio subiu 1,06%, aos 9.898.72, o melhor resultado desde agosto de 2002. A alta foi liderada pelos papéis da Tokyo Electron Ldt e da Samsung Electronics Co. Em Manila (Filipinas), o mercado registrou sua segunda alta consecutiva (+1,02%) com as compras realizadas graças à grande liquidez dos mercados financeiros, estimulada pela alta em Wall Street (Dow Jones: +1,62%; Nasdaq: +3,44%). Taiwan encerrou o dia com o melhor desempenho em um ano (+0,86%, 5.367,97 pontos) também na esteira de Nova York e com os planos do governo de facilitar as restrições ao investidores estrangeiros no mercado local. Em Seul, a forte procura de ações por investidores estrangeiros superou as vendas de investidores locais. O índice Kospi fechou em alta de 0,58%. Às 5h40 (horário de Brasília), os demais mercados do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,12%; Indonésia: +1,02%; Malásia: -0,58%; Tailândia: +0,61% e Cingapura: +0,19%.