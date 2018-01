Bolsa japonesa sobe 2,09% com papéis de tecnologia O Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, fechou hoje em alta de 2,09% estimulado pelos resultados das empresas de alta tecnologia, que apresentaram números melhores do que o esperado no quarto trimestre. Taiwan teve seu melhor desempenho em seis meses, encerrando o dia com valorização de 1 71%, aos 5.078,80 pontos. Os papéis do setor eletrônico lideraram os ganhos, em razão da aprovação preliminar do governo dos planos de investimento da Taiwan Semiconductor Manufacturing na China. Em Seul, o índice Kospi teve alta de 0,43% com a procura por barganhas, apesar dos resultados desanimadores de SK Telecom no quarto trimestre. O mercado filipino fechou em queda de 0,37%, a quarta consecutiva, com a desvalorização das principais blue chips. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,10%; Indonésia: -0,46%; Malásia: -0,21%; Tailândia: +0,36% e Cingapura: -0,20%.