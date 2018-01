Bolsa japonesa volta a cair Depois de ter registrado a primeira alta de dez sessões ontem, o índice Nikkei 225 da bolsa de Tóquio voltou a sofrer desvalorização nesta quarta-feira. O mercado japonês caiu 1,96% influenciado pelo desempenho de Nova York (Dow Jones: -1,07%; Nasdaq: -0,59%). Taiwan fechou em baixa pelo sétimo pregão consecutivo, apesar dos ganhos no período da manhã, em razão da queda do número de negócios por causa do fim do ano e da queda em Wall Street. Já a bolsa sul-coreana encerrou os negócios em alta de 0,67%, estimulada pela perspectiva de que a Standard&Poor?s pode melhorar a classificação do risco soberano do país e as expectativas sobre a eleição presidencial. O mercado filipino fechou em alta de 0,30% com a valorização de blue chips de bancos. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,70%; Indonésia: +0,50%; Malásia: -0,15%; Tailândia: -0,68% e Cingapura: -0,09%.